Опрос: как петербуржцы пережили жару и хотят ли ее возвращения

Жители города поделились, каким должно быть лето в Петербурге, и рассказали, как спасались в 30 градусную жару.

Северная столица попрощалась с аномальной жарой, которая длилась более двух недель. Температура воздуха в течение 19 дней показывала +30…+34 градусов. Лишь изредка горожан радовали кратковременные дожди. Piter.tv решил узнать у жителей Петербурга, чем запомнилась им знойная пора и понравилась ли жаркая погода.

Большинство респондентов отметили, что лето должно быть тёплым и солнечным, но ни в коем случае душным. Как считают горожане, в Петербурге слишком много асфальта и гранита, поэтому в жару здесь находится невыносимо. Петербуржцы привыкли к дождям и ждали летом осадки, сменяющиеся ясной и тёплой погодой. Но есть те, кому знойные дни понравились – девушки-респонденты подчеркнули, что в солнечную безветренную погоду можно было надеть яркие короткие юбки и топы, нарядиться в непривычные для жителей Северной столицы легкие костюмы.

Лето в городе должно быть дождливым. Я никогда не видел такого, чтобы столько людей хотели дождя именно в Санкт-Петербурге. Житель города

Сложнее всего жителям города на Неве удавалось засыпать в период аномальной жары. Петербуржцы отметили, что дуновения ветра при сквозняке не ощущалось, поэтому спалось в первой половине месяца всем плохо. Просыпаться утром было тоже неприятно, поскольку утром температура воздуха была высокой и уже с 7 утра горожане вставали с постелей вспотевшими.

Спасались от жары респонденты разными способами. Одни ныряли в холодную ванну, другие бежали покупать вентиляторы. Пожилые люди в течение дня находились дома и только вечером выходили на прогулку. Что касается молодежи, то она пряталась от солнца и душной погоды на работе под кондиционерами.

Кроме того, петербуржцев попросили предположить, с какими последствиями столкнется город после аномального зноя. По мнению большинства опрошенных, увеличится число госпитализаций пациентов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые жители Северной столицы отмечают, что садовникам и озеленителям придется больше работать, чтобы восстановить поврежденные палящим солнцем газоны, цветы и кустарники. Одна респондентка уверена, что из-за жары вырастет выручка у производителей и продавцов кондиционеров. Однако некоторые горожане пожаловались, что приобрести устройство для поддержания благоприятной температуры воздуха сейчас нельзя из-за больших очередей.

Я знаю, для тех, кто хотел устанавливать кондиционеры, это было проблематично, потому что сейчас очередь на 3 месяца. Согласование с комитетом по градостроительству... Может быть, это какой-то фейк, но странно, что такая длинная очередь – 3 месяца! Жительница города

От жары устали не только люди, но и природа. Так, в реках Охте и Ижоре до сих пор гибнет рыба, а зеленые насаждения выглядят высушенными.

Для растений это сложно, потому что они вообще не привыкли. Окей, люди, мы еще как бы адаптивны, но растения в Петербурге... Они были вообще не готовы к тому, что будут сейчас засыхать, и я слышу, как они кричат: "Дайте мне дождя!" Житель города

Таким образом, жители города столкнулись с непривычной погодой для Северной столицы, поэтому с нетерпением ждали дождя. Для большинства петербуржцев оказалось самым сложным засыпать после жаркого дня. Особенно трудно пришлось пенсионерам. Но многие горожане отметили, это время стало отличным поводом для пикника на траве, купания в озере и холодных лимонадов.

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Видео, фото: Piter.TV

Материал подготовили: Дарья Абуталипова, Мария Поликарпова, Дария Андреева



