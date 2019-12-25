Метеоролог рассказал, чего ждать от погоды в начале августа в Петербурге

Сейчас в Петербурге и Ленобласти преобладает прохладный воздух с севера Атлантики со Скандинавии.

Уже несколько дней петербуржцы и жители Ленобласти отдыхают от аномальной июльской жары, однако прохлада и свежесть не надолго задержатся в регионе. "Невские Новости" узнали у метеоролога Юрия Куткевича, что ждет петербуржцев в начала августа.

Эксперт заявил, что, вероятнее всего, в первой половине августа будет преобладать жаркая погода.

Возможно, август не будет таким же аномальным, как июль, но, по предварительным прогнозам, температура может быть выше нормы на два градуса. Юрий Куткевич, метеоролог

Сейчас же, по словам специалиста, в Петербурге и Ленобласти прохладный воздух с севера Атлантики со Скандинавии.

Ранее стало известно, что во вторник в Петербурге усилится ветер и будет +24 градуса

Фото: Piter.tv