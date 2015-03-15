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Во вторник в Петербурге усилится ветер и будет +24 градуса
Сегодня, 15:07
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник в Петербурге усилится ветер и будет +24 градуса

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Вечером возможен кратковременный дождь.

Во вторник, 20 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем будет без существенных осадков, к вечеру возможен кратковременный дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +16…+18 градусов. Днем столбики термометров в городе на Неве покажут +22…+24 градусов. Днем будет дуть умеренный ветер, к вечеру порывы усилятся. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в небе над Петербургом заметили редкие серебристые облака.

Фото: Piter.TV

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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