В небе над Петербургом заметили редкие серебристые облака

В ночь на 19 июля петербуржцы заметили в небе редкие серебристые облака. Фото и видео необычного природного явления опубликованы в сети.
Серебристые облака проплывали над Петербургом около полуночи. Такое явление можно наблюдать сравнительно редко. Разреженные облака появляются в небе летом в глубоких сумерках или перед восходом Солнца.
Накануне в Северную столицу также пришел холодный атмосферный фронт, который порадовал жителей нескольких районов города долгожданным дождем. С понедельника, 19 июля, в Петербург и Ленобласть придет долгожданное похолодание.
Ранее ученые назвали две теории появления аномальной жары в Петербурге этим летом.
Фото, видео: Telegram / Астро Фото Болото
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все