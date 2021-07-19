В небе над Петербургом заметили редкие серебристые облака

Это природное явление появляется в небе летом в глубоких сумерках или перед восходом Солнца.

В ночь на 19 июля петербуржцы заметили в небе редкие серебристые облака. Фото и видео необычного природного явления опубликованы в сети.

Серебристые облака проплывали над Петербургом около полуночи. Такое явление можно наблюдать сравнительно редко. Разреженные облака появляются в небе летом в глубоких сумерках или перед восходом Солнца.

Накануне в Северную столицу также пришел холодный атмосферный фронт, который порадовал жителей нескольких районов города долгожданным дождем. С понедельника, 19 июля, в Петербург и Ленобласть придет долгожданное похолодание.

Ранее ученые назвали две теории появления аномальной жары в Петербурге этим летом.

Фото, видео: Telegram / Астро Фото Болото