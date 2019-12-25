Ученые назвали две теории появления аномальной жары в Петербурге этим летом

За жарой могут последовать массовые лесные пожары, а также увеличиться интенсивность осадков.

Этим летом температура воздуха в Петербурге, как и во всей европейской части России, поставила целую серию рекордов. Ученые в беседе с "Фонтанкой" назвали две теории возникновения такой жары.

По одной из теорий, температура воздуха связана с парниковым эффектом, который образуется из-за сжигания нефти, угля и газа. В атмосфере остается больше тепла, чем должно уходить в космос. Из-за этого планета начинает нагреваться.

Ученые предупредили, что за жарой могут последовать массовые лесные пожары. Но еще хуже – может увеличиться интенсивность осадков, что повышает вероятность наводнений, оползней и селевых потоков.

По другой теории, аномальная жара в этом году была простой случайностью. Блокирующие антициклоны не пропускали в регионы другие циклоны с осадками. Обычно антициклоны "живут" 1-2 недели, но этот "гость" засиделся на большее время. В прошлом году из-за антициклонов волны жары были установлены в Европе.

Ранее мы писали, что с понедельника жара покинет Петербург.

Фото: Piter.TV