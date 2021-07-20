Эксперт рассказала, почему пересох Саблинский водопад в Ленобласти

Водопад пересыхает не в первый раз.

Несколько недель подряд в Петербурге держится аномальная жара. Из-за жары в реках Охте и Ижоре гибнет рыба, зеленые насаждения выглядят высушенными. Жаркая погода не обошла и Малый Саблинский водопад в Тосненском районе Ленобласти, который пересох. Петербуржцы в социальных сетях отмечают, что еще неделю назад водопад был в нормальном состоянии.

Руководитель общественной организации "Природоохранный союз", академик Российской Экологической Академии Вероника Тарбаева рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что водопад пересыхает не в первый раз. Эксперт отметила, что водопад пересыхал и в 1972-м году, и в 1973-м, после чего восстанавливался. Тарбаева добавила, что это повторяющееся явление.

Саблинский водопад – одна из достопримечательностей Саблинского памятника природы в Ленобласти. Водопад располагается на реке Саблинка, на территории поселка Ульяновка.

Ранее ученые назвали две теории появления аномальной жары в Петербурге этим летом.

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