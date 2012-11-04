В реках Охте и Ижоре гибнет рыба из-за жары

Для речной рыбы необходимо до пяти миллиграммов кислорода на литр в воде, чтобы поддерживать нормальное жизнеобеспечение. Снижение кислородного показателя до двух миллиграмм может пагубно сказаться подводных обитателях.

В субботу, 17 июля, стало известно, что из-за аномальная жары в реках Охта и Ижора гибнет рыба. Об этом рассказал представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в беседе с "Невскими Новостями".

Аномальная жара в Петербурге держится уже несколько месяцев, накаляя не только воздух, но и воду. Специалисты зафиксировали критически низкое содержание кислорода в водоемах и некоторых реках, что может сказаться на ее обитателях.

Так, по словам эксперта, для речной рыбы необходимо до пяти миллиграммов кислорода на литр в воде, чтобы поддерживать нормальное жизнеобеспечение. Снижение кислородного показателя до двух миллиграмм может пагубно сказаться подводных обитателях. Специалист отмечает, что из рыб наиболее чувствительными к содержанию кислорода в воде является семейство лососевых, сиговых и осетровых. Аномальные изменения в кислородной среде менее чувствительно переносят окуневые и карповые. Однако заморы регулярно происходят именно там, где водятся эти рыбы, из-за мелководной и малопроточной среды их обитания.

Ранее Piter.tv писал, что роспотребнадзор Петербурга вновь признал водоёмы опасными для купания.

Фото: Piter.tv

