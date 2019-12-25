Аномальная жара высушила зелёные насаждения в Петербурге

На странице губернатора Северной столицы Александра Беглова в социальных сетях петербуржцы пожаловались на отсутствие полива придомовой территории и высушенные от жары зеленые насаждения (деревья, газоны, кустарники).
Полейте пожалуйста деревья в городе! Из тех денег, которые были запланированы на уборку снега, а его не было! А все деревья в городе сохнут.
пользователь в комментариях
У нас на проспекте Королева тоже вся трава сгорела, вообще-то должны поливальные машины ездить вечером и поливать, как было раньше.
пользователь в комментариях
Траву вообще не поливают! Это обязанность дворников ранее была, теперь видимо никто никому ничего не должен!
пользователь в комментариях
Тем временем в городе по-прежнему держится аномальная жара. Однако в ближайшее время синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры. По прогнозу специалиста, циклон принесет в Северную столицу дожди и грозы, температура будет держаться на уровне +20…+25 градусов.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все