  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 16 июля
Вчера, 14:50
1130
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 16 июля

0 0

Аномально жаркая погода сохранится до пятницы.

В понедельник, 12 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды с завтрашнего дня. Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", спасаться от жары придется до 16 июля.

До середины месяца в Петербурге сохраняется аномально жаркая погода. Столбики термометров показывают среднесуточную температуру воздуха, которая отклоняется от климатической нормы на 7-10 градусов. 

Так, днем воздух будет прогреваться до +33 градусов. В четверг, 15 июля, ожидаются грозы и кратковременные дожди. 

Ранее мы писали, что жара в Петербурге побила второй рекорд за июль. 

Фото: Piter.tv

Теги: аонмальная жара в петербурге, мчс петербург, петербург, погода, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии