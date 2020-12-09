МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 16 июля

Аномально жаркая погода сохранится до пятницы.

В понедельник, 12 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды с завтрашнего дня. Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", спасаться от жары придется до 16 июля.

До середины месяца в Петербурге сохраняется аномально жаркая погода. Столбики термометров показывают среднесуточную температуру воздуха, которая отклоняется от климатической нормы на 7-10 градусов.

Так, днем воздух будет прогреваться до +33 градусов. В четверг, 15 июля, ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Ранее мы писали, что жара в Петербурге побила второй рекорд за июль.

Фото: Piter.tv