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Жара в Петербурге побила второй рекорд за июль
Вчера, 14:16
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Жара в Петербурге побила второй рекорд за июль

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В воскресенье был побит седьмой рекорд за лето.

Накануне, 11 июля, Петербург вновь побил температурный рекорд. За июль это второй рекорд, а за лето – седьмой. По словам ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, в воскресенье столбики термометра показали на 0,3 градуса выше, чем в тот же день в 1941 году. 

Так, к 10 утра воздух прогрелся до +30,9 градусов, а к трем часам дня столбики термометров показали уже +33,7 градуса. Леус не исключил, что это не последний рекорд. Вероятно, горожанам стоит подготовиться к  жаре на этой неделе. По его словам, к концу недели местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в выходные температура может понизиться на несколько градусов.

МЧС: в аномальную жару нужно пить жидкость, даже если не хочется.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, петербург, погода в петербурге
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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siniikaif
Вчера 14:44

ОБЫЧНО В Петербурге так жарко не бывает ...а тут вон чё...по всей России аномалия с погодой !

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