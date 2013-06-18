Жара в Петербурге побила второй рекорд за июль

В воскресенье был побит седьмой рекорд за лето.

Накануне, 11 июля, Петербург вновь побил температурный рекорд. За июль это второй рекорд, а за лето – седьмой. По словам ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, в воскресенье столбики термометра показали на 0,3 градуса выше, чем в тот же день в 1941 году.

Так, к 10 утра воздух прогрелся до +30,9 градусов, а к трем часам дня столбики термометров показали уже +33,7 градуса. Леус не исключил, что это не последний рекорд. Вероятно, горожанам стоит подготовиться к жаре на этой неделе. По его словам, к концу недели местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в выходные температура может понизиться на несколько градусов.

МЧС: в аномальную жару нужно пить жидкость, даже если не хочется.

Фото: Piter.tv