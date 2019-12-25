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МЧС: в аномальную жару нужно пить жидкость, даже если не хочется
Сегодня, 13:49
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МЧС: в аномальную жару нужно пить жидкость, даже если не хочется

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У пожилых людей понижено чувство жажды, поэтому им необходимо еще более внимательно следить за питьевым балансом.

В понедельник, 12 июля, в Петербурге ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы. В связи с этим спасатели призывают горожан соблюдать режим "обильного питья". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Специалисты рекомендуют выпивать по 2 литра жидкости в день, включая супы, бульоны, чай, кофе, квас. Приоритет стоит отдавать подслащенному и охлажденному чаю либо чаю с лимоном. 

Не рекомендуются выпивать избыточное количество чистой воды, поскольку это может привести к гипонатриемии, что ведет к инсульту и летальному исходу. 

Даже если человек не испытывает жажды, в аномально жаркую погоду специалисты советуют не нарушать правило "обильного питья". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие дни не стоит ждать прохлады в Петербурге. 

Фото: pixabay

Теги: аномальная жара петербург, мчс предупреждает, питьевой режим, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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