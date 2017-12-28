Фотозарисовка. Петербуржцы продолжают прохлаждаться жарким летом

В Петербурге продолжается жаркое лето, и горожане используют водоемы как способ охладиться. В среду, 17 июля, корреспондент Piter.TV запечатлел отдых местных жителей на Дубковском пляже в Сестрорецке.

Несмотря на будний день, сегодня на Финском заливе отдыхало большое количество людей. В частности, на побережье Дубковского пляжа найти свободное место – задача не из легких. Отдыхающие полностью заняли площади до Сестрорецского пляжа.

В заливе в настоящее время вода отступила, и мелководье можно наблюдать на расстоянии до 500 метров. Некоторые петербуржцы проявили смекалку для ощущения большей свежести, поставив складные стульчики прямо в акватории.

На Дубковском пляже купались далеко не все. Кто-то пришел насладиться видами, часть прибыла для пляжных развлечений: волейбола, запуска воздушного змея.

Фото: Piter.TV