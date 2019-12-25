В Петербурге поставили седьмой жаркий рекорд за лето

По словам специалиста, сегодня в 10 часов утра температура достигла отметки в +30,9 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем в 1941 году.

В воскресенье, 11 июля, Петербург побил температурный рекорд уже седьмой раз за два месяца. Об этом сообщил на своей странице в Facebook синоптик Михаил Леус.

По словам специалиста, сегодня в 10 часов утра температура достигла отметки в +30,9 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем в 1941 году. Примечательно, что к трем часам дня столбик термометра поднялся до отметки в +33,7 градуса.

Точное значение максимума будет известно после 21:00, тогда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти понедельник, 12 июля, обещает быть жарким и солнечным. Столбики термометров покажут +17...+22 градуса в темное время суток и +27...+32 днем.

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