В Петербурге поставили седьмой жаркий рекорд за лето

В воскресенье, 11 июля, Петербург побил температурный рекорд уже седьмой раз за два месяца. Об этом сообщил на своей странице в Facebook синоптик Михаил Леус.
По словам специалиста, сегодня в 10 часов утра температура достигла отметки в +30,9 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем в 1941 году. Примечательно, что к трем часам дня столбик термометра поднялся до отметки в +33,7 градуса.
Точное значение максимума будет известно после 21:00, тогда будут сняты показания с максимальных термометров.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти понедельник, 12 июля, обещает быть жарким и солнечным. Столбики термометров покажут +17...+22 градуса в темное время суток и +27...+32 днем.
Фото: pixabay
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Жарко - плохо, холодно - плохо. Радуйтесь солнцу!