"Черных лесорубов" приговорили к 1,5-3,5 годам заключения.

Восемь жителей Кубани получили срок за вырубку лесов. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным правоохранительных органов, судебная инстанция приговорила фигурантов расследования к срокам лишения свободы в исправительной колонии общего режима от 1,5 до 3,5 лет за вырубку дубов и ясеней. Также злоумышленники обязаны полностью возместить причиненный ущерб. В общей сложности преступники вырубили 147 деревьев и нанесли ущерба более чем на 25,5 млн рублей.

В МВД напомнили, что деятельность "черных лесорубов" пресечена в декабре 2018 года. Тогда оперативники поймали трех человек 27, 28 и 40 лет. Они заготавливали древесину в Джубгском лесничестве, а после сбывали товар деревообрабатывающим предприятиям. Впоследствии были найдены еще пятеро участников преступной схемы.

Злоумышленники, не имея разрешительных документов на вырубку деревьев, с использованием специальной техники в течение месяца произвели незаконную рубку лесных насаждений Туапсинского района до степени прекращения роста пресс-служба МВД России

В рамках расследования следственные органы наложили арест на имущество ОПГ, включая три грузовых автомобиля и два трактора. Их стоимость оценивается в 18 млн рублей.

Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского.

Видео: МВД России