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Восемь спортсменов из Ленобласти отправятся на Олимпиаду в Токио
Сегодня, 18:55
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Восемь спортсменов из Ленобласти отправятся на Олимпиаду в Токио

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Синхронистка, команда по водному поло и велосипедист представят Ленинградскую область на летних Олимпийских играх-2021.

Восемь спортсменов из Ленинградской области отправятся на Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Их имена попали в список участников национальной команды из 335 атлетов, опубликованный Олимпийским комитетом России.  

Шестеро спортсменок поедут на Олимпиаду в составе сборной по водному поло: Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович, Евгения Соболева. Велоспорт будет представлен Александром Власовым, а синхронное плавание - Светланой Колесниченко.

Синхронистки Ромашина и Колесниченко недавно выиграли техническую программу на чемпионате Европы, а Александр Власов - чемпионат России. 

Российские спортсмены выступят на Играх под аббревиатурой Олимпийского комитета России, из-за допинового скандала российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Фото: Pixabay

Теги: александр власов, допинговый скандал, олимпиада, олимпийские игры в токио, олимпийский комитет россии, синхронное плавание
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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