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Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу на чемпионате Европы
Сегодня, 11:41
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lesjasap

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу на чемпионате Европы

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В дуэте россиянки заработали 96,2904 балла. 

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли техническую программу на чемпионате Европы. Они  выступают в дуэте в водном виде спорта. Турнир проводится в Будапеште. Результат спортсменок в соревновании составил 96,2904 балла. 

На второй позиции расположились представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук. Они заработали за свое выступление 92,6862 балла. на третьем месте находятся австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри. Судьи присвоили им за программу 89,4592 балла.

Российские синхронистки победили на Кубке Европы.

Фото: Pixabay.com

Теги: водные виды спорта, светлана колесниченко, светлана ромашина, синхронистки, чемпионат европы
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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