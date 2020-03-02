Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу на чемпионате Европы

В дуэте россиянки заработали 96,2904 балла.

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли техническую программу на чемпионате Европы. Они выступают в дуэте в водном виде спорта. Турнир проводится в Будапеште. Результат спортсменок в соревновании составил 96,2904 балла.

На второй позиции расположились представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук. Они заработали за свое выступление 92,6862 балла. на третьем месте находятся австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри. Судьи присвоили им за программу 89,4592 балла.

Российские синхронистки победили на Кубке Европы.

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