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Петербургские спортсмены стали чемпионами Европы по самбо
Сегодня, 12:35
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Петербургские спортсмены стали чемпионами Европы по самбо

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Михаил Мохнаткин теперь двукратный чемпион по боевому самбо в категории свыше 98 килограммов.

Спортсмены из Петербурга, Рустам Талдиев и Михаил Мохнаткин, стали чемпионами Европы по самбо. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 24 апреля. 

Рустам Талдиев одержал четыре яркие победы, он забрал "золото" в категории 71 килограмм. А Михаил Мохнаткин теперь двукратный чемпион по боевому самбо в категории свыше 98 килограммов, он выиграл состязания с явным преимуществом. 

Мощно! Поздравляю, чемпионы! 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что на чемпионате Европы по тяжелой атлетике спортсменка из Петербурга Зарина Гусалова завоевала "золото", "серебро" по сумме двоеборья в 241 килограмм и "бронзу" за третье место в толчке 131 килограмм. Зарина Гусалова – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва силовых видов спорта имени В. Ф. Краевского. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: самбо, чемпионат европы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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