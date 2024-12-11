Петербургские спортсмены стали чемпионами Европы по самбо

Спортсмены из Петербурга, Рустам Талдиев и Михаил Мохнаткин, стали чемпионами Европы по самбо. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 24 апреля.
Рустам Талдиев одержал четыре яркие победы, он забрал "золото" в категории 71 килограмм. А Михаил Мохнаткин теперь двукратный чемпион по боевому самбо в категории свыше 98 килограммов, он выиграл состязания с явным преимуществом.
Мощно! Поздравляю, чемпионы!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы сообщили о том, что на чемпионате Европы по тяжелой атлетике спортсменка из Петербурга Зарина Гусалова завоевала "золото", "серебро" по сумме двоеборья в 241 килограмм и "бронзу" за третье место в толчке 131 килограмм. Зарина Гусалова – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва силовых видов спорта имени В. Ф. Краевского.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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