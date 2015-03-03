На чемпионате Европы по тяжелой атлетике спортсменка из Петербурга завоевала "золото"

В общей сложности девушка взяла на этих состязаниях три медали.

Жительница Петербурга Зарина Гусалова взяла "золото" в рывке на 110 килограммов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Об этом 18 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

В общей сложности девушка взяла на этих состязаниях три медали – еще "серебро" по сумме двоеборья в 241 килограмм и "бронзу" за третье место в толчке 131 килограмм.

Зарина Гусалова – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва силовых видов спорта имени В. Ф. Краевского. Она уже участвовала в двух чемпионатах РФ, взяв на них "золото".

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Видео: Telegram / Пиотровский Online