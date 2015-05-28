13-летний петербуржец стал чемпионом мира по каратэ

Он взял 1 место среди юношей до 14 лет.

Подросток из Санкт-Петербурга Игорь Григорьев победил на чемпионате мира среди юношей до 14 лет по карате, который проходил в Испании.

Как стало известно 78.ru, на церемонии награждения произошёл скандал со спортсменом из Украины, завоевавшем бронзу на соревновании. Он демонстративно отказался от фото и рукопожатия с 13-летним Григорьевым. После этого молодой спортсмен покинул зал.

Ранее стало известно, что петербурженка, воспитанница СШОР №1 Адмиралтейского района София Аляева стала призеркой второго этапа Кубка мира по прыжкам на батуте. На прошедших в Италии индивидуальных соревнованиях среди женщин девушка из Санкт-Петербурга заняла второе место, набрав 56,600 баллов. Также сборная Петербурга по тэхвондо привезла с соревнований 39 золотых медалей.

Фото: unsplash (Nguyen Hung)