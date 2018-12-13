Российские синхронистки победили на Кубке Европы: они поедут в Токио

В технической программе россиянки стали лучшими в Европе.

Сборная России по синхронному плаванию стала лучшей в технической программе Кубка Европы. На второй и третьей позиции разместились команды из Испании и Греции. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.Благодаря победе россиянки получили "путевку" на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Отметим, что в состав нашей команды входят спортсменки Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Вероника Калинина, Алла Шишкина, Влада Чигарева, Марина Голядкина, Полина Комар и Мария Шурочкина. Вместе они заработали 95,3 балла. Соперницы отстали от первого места на 5,6 балла.

Соревнование проводится в Санкт-Петербурге. Турнир завершится 12 мая.

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Фото: Instagram