Геннадий Орлов: гарай ушел из "Зенита" из-за мистических событий

Жену футболиста пугал дух бабушки Гарая, а также близость кладбища.

Комментатор Геннадий Орлов объяснил журналистам, что уход футболиста Эсекьеля Гарая связан с мистическими причинами. По словам специалиста, в петербургском доме, в котором спортсмен проживал с женой и детьми, он увидел дух умершей бабушки. Субстанция исходила из старинной фотографии. Стоит отметить, что Гарай проживал в коттеджном поселке вблизи Лахтинского кладбища.

Орлов добавил, что по всей видимости, этот факт не стал единственным, заставивший футболиста покинуть Северную столицу. Жена аргентинца часто просила няню остаться в здании, чтобы успокоить детей. Сама женщина спала при включенном свете.

В результате Гараю пришлось покинуть команду и вернуться в Испанию. На данный момент он выступает за "Валенсию".

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Фото и видео: Instagram/ezequielgaray24