Джоан Плаза: баскетбольному "Зениту" рано устраивать вечеринку"

Спортсмены максимально должны подготовиться к финальный игре серии.

Главный тренер баскетбольного "Зенита" Джоан Плаза рассказал, что команде нельзя расслабляться. Спортсмены не будут активно радоваться по поводу выхода в четвертьфинал серии, так как им необходимо подготовиться к новому матчу. Такое заявление спикер сделал после третьей игры серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. Встреча проходила против "Локомотива-Кубани".

Тренер добавил, что по его мнению, победа оказалась заслуженной. "Сине-бело-голубые" одолели противников со счетом 94:78. Специалист добавил, что нынешняя победа не будет стоить ничего, если в следующий раз команда проиграет.Плаза обратился к болельщикам с просьбой быть активнее, потому что баскетболистам нужна поддержка.

Напомним, что на данный момент "Зенит" выигрывает в серии с результатом 2:1.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" поздравил петербуржцев с Днем Победы.

Фото и видео: YouTube, Вконтакте/БК "Зенит"