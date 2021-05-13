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В матче Единой лиги ВТБ баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму"
Сегодня, 21:57
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В матче Единой лиги ВТБ баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму"

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Счет игры составил 78:54.

8 ноября в Петербурге прошел матч Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и пермской "Пармой". Об этом рассказали в пресс-службе сборной Северной столицы.

Счет игры составил 78:54 в пользу баскетболистов "Зенита" (23:15, 21:14, 17:11, 17:14). Форвард Винс Хантер оформил дабл‑дабл из 20 очков и 11 подборов.

Петербуржцы одержали пятую победу в сезоне, теперь они занимают шестое место в турнирной таблице. 

Ранее на Piter.TV: баскетболисты "Зенита" одержали первую домашнюю победу за сезон.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: баскетбол зенит, единая лига втб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Баскетбол,

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