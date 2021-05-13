В матче Единой лиги ВТБ баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму"

Счет игры составил 78:54.

8 ноября в Петербурге прошел матч Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и пермской "Пармой". Об этом рассказали в пресс-службе сборной Северной столицы.

Счет игры составил 78:54 в пользу баскетболистов "Зенита" (23:15, 21:14, 17:11, 17:14). Форвард Винс Хантер оформил дабл‑дабл из 20 очков и 11 подборов.

Петербуржцы одержали пятую победу в сезоне, теперь они занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее на Piter.TV: баскетболисты "Зенита" одержали первую домашнюю победу за сезон.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)