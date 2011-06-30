Баскетболисты "Зенита" одержали первую домашнюю победу за сезон

Сине-бело-голубые оставались лидерами на протяжении почти всех 40-ка минут игры.

Баскетбольный "Зенит" впервые победил на домашней площадке за сезон Единой лиги. Игра с МБА завершилась счётом 85:74.

Наиболее результативным игроком на этот раз оказался Трент Фрейзер, благодаря которому команда завоевала 34 очка. Сине-бело-голубые оставались лидерами на протяжении почти всех 40-ка минут игры. По словам тренера петербургской команды Чави Паскуаля, игроки продолжат работать над собой.

Отметим, что за текущий сезон зенитовцы ещё не проигрывали на выездных матчах, однако им до последнего момента не удавалось одолеть соперников в Петербурге. Они потерпели поражение в играх с ЦСКА и дебютантом лиги Уралмашем.

В начале октября баскетбольный "Зенит" обыграл "Самару", одержав первую победу в сезоне.

Фото: Баскетбольный клуб Зенит