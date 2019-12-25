Баскетбольный "Зенит" обыграл "Самару", одержав первую победу в сезоне

Сине-бело-голубые отметились бодрым началом игры: немного уступив соперникам в середине, они вырвались вперёд в 10-минутке.

Баскетбольный "Зенит" победил "Самару" во втором матче нового сезона. Игра на чужой для петербуржцев площадке завершилась со счётом 84:76.

Сине-бело-голубые отметились бодрым началом игры: немного уступив соперникам в середине, они вырвались вперёд в 10-минутке. Тренер "Зенита" Чави Паскуаль поблагодарил игроков "Самары" за достойную игру.

По итогам прошедшего тура, петербуржцы проиграли дебютанту лиги "Уралмашу". Победа над "Самарой" стала для команды первой в сезоне.

Ранее мы сообщили о том, что СКА впервые за 6 лет уступил "Cочи", завершив серию побед.

Фото: Баскетбольный клуб Зенит