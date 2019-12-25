Баскетбольный "Зенит" вышел в четвертьфинал Единой лиги ВТБ

Соперник сине-бело-голубых в полуфинальной серии определится позднее.

Баскетболисты петербургского "Зенита" уверенно обыграли пермскую "Парму" и во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Матч, который проходил на площадке пермяков, завершился со счетом 98:62 (22:10, 27:20, 24:24, 25:8) в пользу гостей.

В составе петербургской команды отличился Алекс Пойтресс, набравший 16 очков и 4 подбора. У "Пармы" 15 очков набрал Эйгирдас Жукаускас, как и в первой встрече.

В первом матче четвертьфинала петербуржцы на своем паркете обыграли пермяков со счетом 86:66. Встреча состоялась 11 мая. Соперник сине-бело-голубых в полуфинальной серии определится позднее.

Фото: Pixabay