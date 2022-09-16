В матче Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА одержали победу над петербургским "Зенитом"

Счет составил 104:89 (26:21, 20:23, 21:20, 15:18, 22:7).

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче Единой лиги ВТБ 10 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе сборной Северной столицы.

Игра состоялась в Москве на арене "Мегаспорт". Счет составил 104:89 (26:21, 20:23, 21:20, 15:18, 22:7). У выигравших отличились Каспер Уэйр и Антон Астапкович, от петербуржцев – Трент Фрэйзер, Боян Дублевич.

В ходе матча баскетболист "Зенита" Сергей Карасев получил тяжелую травму: он упал на спину в момент защиты кольца своей команды, передает издание "РИА Новости Спорт". Спортсмена госпитализировали.

"Зенит" оборвал семиматчевую победную серию, опустившись на третью строчку с 11 победами и 5 поражениями.

Ранее на Piter.TV: в матче Единой лиги ВТБ баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму".

Фото: Pxehre (носит иллюстративный характер)