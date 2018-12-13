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"Зенит" поздравил петербуржцев с Днем Победы

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Бывший игрок команды присоединился к поздравлением.

Петербургский "Зенит" 9 мая поздравил всех болельщиков и жителей страны с памятным днем Победы. Официальное обращение опубликовано в социальных сетях.

Мы признательны каждому, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны

комментируют в пресс-службе клуба

"Сине-бело-голубые" добавили, что благодаря подвигу наших ветеранов сейчас мы можем жить "в лучшем городе мира". К поздравлениям присоединился экс-игрок Мигель Данни. В собственном аккаунте в Instagram спортсмен разместил снимок в  футболке с надписью "никто не забыт, ничто не забыто".

Ранее Piter.tv писал о том, что книжный салон в Петербурге посвятят Году театра и Гранину.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит", Instagram/danny10_official

Теги: мигель данни
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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