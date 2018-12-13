"Зенит" поздравил петербуржцев с Днем Победы

Бывший игрок команды присоединился к поздравлением.

Петербургский "Зенит" 9 мая поздравил всех болельщиков и жителей страны с памятным днем Победы. Официальное обращение опубликовано в социальных сетях.

Мы признательны каждому, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны комментируют в пресс-службе клуба

"Сине-бело-голубые" добавили, что благодаря подвигу наших ветеранов сейчас мы можем жить "в лучшем городе мира". К поздравлениям присоединился экс-игрок Мигель Данни. В собственном аккаунте в Instagram спортсмен разместил снимок в футболке с надписью "никто не забыт, ничто не забыто".

Ранее Piter.tv писал о том, что книжный салон в Петербурге посвятят Году театра и Гранину.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит", Instagram/danny10_official