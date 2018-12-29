Мигель Данни готов вернуться в "Зенит"

Футболист готов приехать в Петербург, если руководство "Зенита" сделает ему предложение.

Спортсмен из Португалии Мигель Данни заявил журналистам, что готов вернуться в Россию, чтобы выступать за большой клуб.

Я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Если бы всё зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас отметил спикер

Данни добавил, что по-прежнему способен показать себя на высоком уровне. В период с 2008 по 2017 года спортсмен трижды выигрывал ЧМ России в составе "сине-бело-голубых", дважды получал Кубок и Суперкубок, а также суперкубок УЕФА.

Напомним, что полгода 35-летний полузащитник выходил на поле за команду "Маритиму". Он участвовал в 15 матчах и Кубке страны. С декабря футболист расторг контракт и перешел на статус свободного агента.

Ранее Piter.tv писал о том, что Шарапова сыграет с Гавриловой на турнире Ladies Trophy.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"