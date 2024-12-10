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Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам

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По ее словам, власти должны сделать все возможное, чтобы вернуть тех, кто "себя считает соотечественником по культуре".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".

По ее словам, власти должны сделать все возможное, чтобы вернуть тех, кто "себя считает соотечественником по культуре". Москалькова напомнила о действующей в России госпрограмме. Речь идет о добровольном переселении соотечественников. Омбудсмен также отметила, что в стране появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество.

Ранее Путин высказался о ситуации с незаконной миграцией.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: возвращение, омбудсмен, россия, татьяна москалькова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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