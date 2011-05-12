По словам главы государства, Россия и другие члены ОДКБ заинтересованы в совершенствовании законодательства в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с незаконной миграцией. Об этом он заявил на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

По словам главы государства, Россия и другие члены ОДКБ заинтересованы в совершенствовании законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. Путин отметил, что граждане должны чувствовать себя спокойно и в безопасности. Он также добавил, что люди, которые передвигаются из одной страны в другую в рамках объединения, могут пользоваться социальными возможностями и гарантиями.

Ранее Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов.

Видео: kremlin.ru