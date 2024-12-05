Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации национальных проектов. Об этом он заявил во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам главы государства, нужно постоянно держать обратную связь с гражданами. Он подчеркнул необходимость выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты и вносить изменения. Путин отметил, что именно мнение россиян имеет ключевое значение.
Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов.
Видео: kremlin.ru
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