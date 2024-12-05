Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов

По словам главы государства, нужно постоянно держать обратную связь с гражданами.

Президент РФ Владимир Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации национальных проектов. Об этом он заявил во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, нужно постоянно держать обратную связь с гражданами. Он подчеркнул необходимость выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты и вносить изменения. Путин отметил, что именно мнение россиян имеет ключевое значение.

Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов.

Видео: kremlin.ru