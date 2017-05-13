Путин: правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов

Правительство РФ подготовило документы для запуска новых национальных проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства отметил, что новые нацпроекты будут запущены со следующего года. Президент уточнил, что они рассчитаны на выполнение в течение шести лет.
Соответствующие документы правительством подготовлены.
Владимир Путин, президент РФ
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Видео: kremlin.ru
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