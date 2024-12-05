Путин оценил развитие дорожной сети в России

Президент также напомнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям.

Президент РФ Владимир Путин оценил развитие дорожной сети в стране. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, за последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше. Он подчеркнул, что власти приводят в порядок дорожную сеть страны. Также президент напомнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям.

Ранее Путин выразил надежду на снижение инфляции в России.

Видео: kremlin.ru