Шарапова сыграет с Гавриловой в первом матче на турнире Ladies Trophy

Пары были повторно распределены из-за проблем с техникой.

В Петербурге состоялась жеребьевка в рамках теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Выяснилось, что спортсменка Мария Шарапова выступит против Дарьи Гавриловой. После матча известен уже следующий соперник победительницы. Им станет Дарья Касаткина. Спортсменки Екатерина Макарова и Вера Звонарева сыграют друг с другом, хотя раньше к ним в пару были выбраны бельгийская и чешская представительницы.

Известно, что организатором пришлось повторно распределить пары из-за сбоев в техническом обеспечении.

Фото: Pixabay.com