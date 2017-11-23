Украинка Киченок и румынка Олару выиграли американок в теннисном турнире

Они вышли в финал со счетом 2:6, 6:3 и 10:8.

Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару победили американских соперниц в турнире Женской теннисной ассоциации в парном разряде.

В первом сете девушки проигрывали спортсменкам из Америки. Однако уже во втором и третьем тайме счет изменился в пользу румынки и украинки ( 6:3 и 10:8.).

За победу девушки получили 25,2 тысячи долларов и 470 рейтинговых очков. 28-летняя Киченок получила 54-е место в парном рейтинге WTA, а 32-летняя Олару заняла 48-ю позицию.

Соревнования Женской теннисной ассоциации в парном разряде в Петербурге проводят уже в шестой раз. Игра проходит в "Сибур-Арене".

Ранее Piter.tv стало известно, что на финале теннисного матча одному из зрителей стало плохо.

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