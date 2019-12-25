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Велогонщик из Ленобласти победил на чемпионате России
Сегодня, 18:07
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Велогонщик из Ленобласти победил на чемпионате России

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Александр Власов занял первое место на чемпионате России по велосипедному спорту.

На состоявшемся в Пензе чемпионате России по велосипедному спорту 1 место в индивидуальной гонке занял спортсмен из Выборга Александр Власов. О победе представителя Ленинградской области на чемпионате сообщает пресс-служба областного правительства. 

В заезде на 40 километров ученик выборгской спортивной школы "Фаворит" показал самое лучшее время - 57 минут 48 секунд. Всего в заезде участвовали 110 спортсменов из 24 регионов страны. Соревнования проходили в двух дисциплинах - индивидуальной и групповой. Далее Александр Власов собирается принять участие в Олимпийских играх в Токио, стартующих 23 июля.

Ранее спортсмены Выборгского района были признаны одними из лучших в Ленинградской области. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: александр власов, велогонщик, выборгский спортсмен, индивидуальная гонка, чемпионат россии по велопорту
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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