Велогонщик из Ленобласти победил на чемпионате России

Александр Власов занял первое место на чемпионате России по велосипедному спорту.

На состоявшемся в Пензе чемпионате России по велосипедному спорту 1 место в индивидуальной гонке занял спортсмен из Выборга Александр Власов. О победе представителя Ленинградской области на чемпионате сообщает пресс-служба областного правительства.

В заезде на 40 километров ученик выборгской спортивной школы "Фаворит" показал самое лучшее время - 57 минут 48 секунд. Всего в заезде участвовали 110 спортсменов из 24 регионов страны. Соревнования проходили в двух дисциплинах - индивидуальной и групповой. Далее Александр Власов собирается принять участие в Олимпийских играх в Токио, стартующих 23 июля.

Ранее спортсмены Выборгского района были признаны одними из лучших в Ленинградской области.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области