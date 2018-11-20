Спортсмены Выборгского района признаны одними из лучших в Ленинградской области

В число победителей в номинации "Лучший спортсмен" вошли выборгские спортсмены Александр Власов (велоспорт, шоссе) и Владимир Чичев (фехтование).

В пятницу, 1 февраля, в г. Кириши состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов в сфере физкультуры и спорта в Ленинградской области за 2018 год. В ходе мероприятия состоялось награждение лучших спортсменов, тренеров, региональных спортивных федераций.

В число победителей в номинации "Лучший спортсмен" вошли выборгские спортсмены Александр Власов (велоспорт, шоссе) и Владимир Чичев (фехтование).

Александр Власов является мастером спорта России, членом сборной России по велоспорту, победителем в генеральном зачете андеровской версии Джиро Д"Италия среди гонщиков до 23 лет, серебряным и бронзовым призером многодневных гонок в Италии и Румынии в составе сборной России, победителем и бронзовым призером Первенства России, кандидатом в олимпийскую сборную России 2020 года. На церемонии подведения итогов в области спорта "Выборгский Олимп" Александр Власов также был назван лучшим спортсменом Выборгского района в 2018 году.

Владимир Чичев - мастер спорта России, член сборной России, обладатель золотой медали в личных соревнованиях Чемпионата России по фехтованию на шпагах среди мужчин. На "Выборгском Олимпе" Владимиру Чичеву была вручена награда за "Лучшее спортивное достижение 2018 года"

Также в числе лучших тренеров Ленинградской области – выборжец Александр Кибалич (велоспорт), тренер Александра Власова.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО