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Восемь человек пострадали после падения навеса на горнолыжном курорте в Турции
Сегодня, 20:41
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Восемь человек пострадали после падения навеса на горнолыжном курорте в Турции

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Известно, что туристов вытаскивали из-под обломков конструкции сотрудники курорта и отдыхающие.

Сегодня, 6 февраля, на горнолыжном курорте "Саклыкент" в Анталье на туристов упал навес. Об этом сообщили в РИА Новости.

По предварительным данным, травмы получили 8 человек. Россиян среди них не было. Пострадавших госпитализировали в больницу университета Акдениз. 

Причиной ЧП стал снегопад. Известно, что туристов вытаскивали из-под обломков конструкции сотрудники курорта и отдыхающие. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: с 11 февраля запускают прямые авиарейсы из Петербурга в Апатиты.

Фото: Pexels

Теги: падение навеса в турции, пострадавшие, снег, туризм, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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