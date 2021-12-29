Восемь человек пострадали после падения навеса на горнолыжном курорте в Турции

Известно, что туристов вытаскивали из-под обломков конструкции сотрудники курорта и отдыхающие.

Сегодня, 6 февраля, на горнолыжном курорте "Саклыкент" в Анталье на туристов упал навес. Об этом сообщили в РИА Новости.

По предварительным данным, травмы получили 8 человек. Россиян среди них не было. Пострадавших госпитализировали в больницу университета Акдениз.

Причиной ЧП стал снегопад. Известно, что туристов вытаскивали из-под обломков конструкции сотрудники курорта и отдыхающие. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: с 11 февраля запускают прямые авиарейсы из Петербурга в Апатиты.

Фото: Pexels