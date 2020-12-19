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Восемь человек погибли при пожаре в больнице в Турции

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Еще 14 человек смогли эвакуироваться из пострадавшего здания.

Восемь человек погибли при пожаре в больнице на юго-востоке Турции. Об этом сообщили журналисты местного издания Anadolu. Известно, что трагедия произошла в госпитале университета Санко в городе Газиантеп. Возгорания началось из-за поломки оборудования, связанного с подачей кислорода в отделении интенсивной терапии. Там находятся зараженные коронавирусом.

На данный момент в СМИ уточнили, что семь пациентов погибли на месте. Еще один человек скончался во время транспортировки в другую больницу. Еще 14 человек медработникам и спасателям удалось эвакуировать из помещения. Сейчас пациенты размещены по другим клиникам.

Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы потушили.

Видео: Twitter / İhlas Haber Ajansı

Теги: газиантеп, турция, университет санко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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