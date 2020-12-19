Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы потушили

Здание смогли покинуть более сотни человек.

Пожарные ликвидировали пожар здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Известно, что огонь устранен в половину первого ночи 19 декабря. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Тушение пожара было осложнено поздним сообщением о нем, на момент прибытия пожарных было уже открытое горение, а также деревянными перекрытиями и большой протяженностью чердака источник ТАСС

Известно, что самостоятельно из пострадавшего здания смогли эвакуироваться около сотни человек. Спасатели вывели на улицу порядка 40 человек из административного корпуса. Люди были размещены в автобусах и соседнем помещении.

Напомним, что пожар на седьмом этаже Мосгоргеотреста начался около 21 часов вечера 18 декабря. Огонь распространился на 50 квадратных метров, а после перешел на чердак. По факту возгорания ведется проверка.

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Видео: YT / Nikita Trukhanov