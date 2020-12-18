Видео: в Центральном районе Петербурга сгорел "Пежо"

По предварительной информации, никто не пострадал.

Спасатели потушили пожар в автомобиле, который стоял у дома №2 по улице Красного Текстильщика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило 18-го декабря в 11:58. В "Пежо" выгорел моторный отсек. Также, по информации Piter.TV, пламя задело и салон авто. По предварительным данным, в общей сложности пожар охватил территорию площадью 5 кв. метров.

В 12:09 огонь ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекли от МЧС 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Видео: Дарья Алексеева / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK