Восемь человек погибли после опрокидывания судна в Китае

В результате ЧП без вести пропали семь человек.

В китайской юго-западной провинции Гуйчжоу перевернулось пассажирское судно, в результате чего погибли восемь человек. Об этом информирует пресс-служба правительства города Люпаньшуй.

Инцидент произошел 18 сентября. Перевернувшееся судно было рассчитано на перевозку 40 пассажиров. Согласно имеющейся информации, сотрудники экстренных служб смогли достать из воды 39 человек. Восемь человек скончались в медицинском учреждении. Семь человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Причины происшествия устанавливаются.

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Видео: Twitter/globaltimesnews