В ХМАО гидросамолет упал в болото

На борту находилось два человека.

В Ханты-Мансийском автономном округе гидросамолет упал в болото. Об этом рассказали представители экстренного регионального ведомства. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС ведут поиски борта, который жестко приземлился в 85 километрах от города Советский. В мероприятиях задействовано 20 человек и шесть единиц спецтехники. В частности, используется болотоход.

В 13:45 поступило сообщение, что вблизи озера Глубокое произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно, на борту находились два человека. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. Информации об экипаже гидросамолета нет.

В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета.

Фото: Pixabay.com

