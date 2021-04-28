Из здания эвакуированы 24 человека.

Восемь человек погибли из-за пожара в хостеле в центре Риги. Об этом рассказали журналисты со ссылкой на местную государственную Государственную пожарно-спасательную службу Латвии. Трагедия зафиксирована в помещении на улице Меркеля в центре столицы. Загорелось старое шестиэтажное здание, в котором находились несколько квартир и гостиница.

Сообщение о воспламенении пожарные получили около пяти часов утра по местному времени (совпадает с московским временем). Из помещения огонь распространился по крыше.. По предварительным сведениям, осаго воспламенения находится в комнате, в которой находились иностранные студенты.

Из дома спасатели эвакуировали 24 человека. Шестеро из них были госпитализированы в среднем состоянии тяжести. У них диагностированы ожоги и отравление угарным газом. Пожарные занимаются тушением пожара до сих пор. В помещении все еще могут находиться люди. Работу спасателей затруднила железная дверь с кодовым ключом.

В архангельском порту тушат пожар в трюме сухогруза "Таймыр".

Видео: Twitter/ltvzinas