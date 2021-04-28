Огонь тушат по присвоенному рангу 1-БИС.

В архангельском порту тушат пожар в трюме сухогруза "Таймыр". Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Специалисты уточнили, что на ликвидацию возгорания направлены 33 человека личного состава экстренного ведомства и девять единиц техники.

Сегодня около 08 часов утра поступило сообщение о пожаре в сухогрузе "Таймыр", стоящем у причала порта Экономия. пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области

НА момент прибытия первой бригады пожарных фиксировался выход черного дыма из помещения второго трюма. Там загорелась упаковка тары. Пламя распространилось на 10 квадратных метров. Возгоранию присвоен ранг 1-БИС. Ведутся работы по тушению, используется система пожаротушения судна.

В Тульской области ветер и снег повалили более 70 деревьев.

Видео и фото: МЧС по Архангельской области