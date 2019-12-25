В Тульской области ветер и снег повалили более 70 деревьев

Для ликвидации последствий непогоды выделено 36 единиц техники.

В Тульской области неблагоприятные погодные условия стали причиной падения более 70 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что снегопад и сильный ветер не привели к затруднению движения на дорогах. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а также расчистке территорий.

В Тульской области прошел комплекс неблагоприятных погодных явлений, в связи с этим было зафиксировано более 70 случаев падения деревьев в Туле, Плавском и Щекинском районах. из сообщения пресс-службы МЧС России

Сообщается, что коммунальщиками в настоящее время уже убрано более 47 упавших деревьев. распилено и убрано 47 деревьев, работы по расчистке территорий продолжаются. К ликвидации последствий непогоды привлечено 36 единиц техники .

Ранее на Земле впервые наблюдали гигантский плазменный ураган.

Фото: ВК / Тула Сейчас