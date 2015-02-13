Nature Communications опубликовало доклад британских ученых об уникальном космическом явлении.

На Земле впервые наблюдали гигантский плазменный ураган. Об этом сообщили журналисты научного издания Nature Communications со ссылкой на исследование рабочей группы Редингского университета в Великобритании. Специалисты пояснили, что природное явление формируется в самых верхних слоях атмосферы планеты.

При помощи ретроспективного анализа Defense Meteorological Satellite Program спутниковых снимков, которые были получены еще в 2014 году, ученые смоделировали магнитосферу Земли. Исследователи выявили вращающийся вихрь плазмы шириной около тысячи километров. Он зафиксирован над Северным полюсом на высоте в несколько сотен километров. Ранее доказательств существования подобных структур наука не имела.

Предположительно, космический ураган был вызван взаимодействием заряженных частиц в составе солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Его вращение происходило против часовой стрелки по нескольким спиральным рукавам. Вихрь длился порядка восьми часов, а затем разрушился.

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Фото и видео: Nature Communications