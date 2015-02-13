На Земле впервые наблюдали гигантский плазменный ураган. Об этом сообщили журналисты научного издания Nature Communications со ссылкой на исследование рабочей группы Редингского университета в Великобритании. Специалисты пояснили, что природное явление формируется в самых верхних слоях атмосферы планеты.
При помощи ретроспективного анализа Defense Meteorological Satellite Program спутниковых снимков, которые были получены еще в 2014 году, ученые смоделировали магнитосферу Земли. Исследователи выявили вращающийся вихрь плазмы шириной около тысячи километров. Он зафиксирован над Северным полюсом на высоте в несколько сотен километров. Ранее доказательств существования подобных структур наука не имела.
Предположительно, космический ураган был вызван взаимодействием заряженных частиц в составе солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Его вращение происходило против часовой стрелки по нескольким спиральным рукавам. Вихрь длился порядка восьми часов, а затем разрушился.
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Фото и видео: Nature Communications
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