Новый метод связан с изучением изотопов магния в сталактитах.

Ученые придумали новый способ измерения температуры для изучения климата древней Земли. О нем рассказали специалисты в публикации для издания Nature Communications. В частности, при анализе температур прошлого используется палеоклиматология.

Установлено, что большая часть данных поступает от ледяных кернов и отложений на дне мирового океана. Там сохраняются химические факторы, говорящие о температуре не планете миллионы лет назад. Однако информация в данных районах позволяет судить только об условиях в морских и полярных районах.

Новый метод дает возможность изучать климат земли при помощи изотопов магния в сталагмитах. Он опробован в пещерной системе Антро-дель-Коркья в Италии. Там находится подземный бассейн Лагетто Бассо. Сталагмиты позволили ученым установить температуру во время четырех ледниковых периодов за последние 350 тысяч лет.

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