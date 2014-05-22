Администрация города заявила, в результате урагана местные жители не пострадали.

В Магадане ураган сорвал кровли домов. Об этом рассказали представители региональной администрации. По данным чиновников, на Колыму пришел циклон. Он принес на территорию ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду. Частично повреждены жилые здания, а также слабоукрепленные строительные конструкции.

Погибших и пострадавших не зарегистрировано. На места вызова в городе выезжают спасатели, все городские службы работают в режиме повышенной готовности заявление мэрии города

В управлении ГО ЧС предупредили жителей Магадана о необходимости воздержаться от поездок по дорогам, а также выезде на лед. В настоящее время в бухтах дежурят специалисты ГИМС. Они обеспечивают безопасность в зоне своей ответственности. Родителям рекомендовано не отправлять детей 1-8 классов в учебные заведения. Однако образовательные школы работают в привычном режиме. занятия в них не отменены.

В Татарстане полицейские застрелили подростка, напавшего на них с ножом.

Фото и видео: Telegram/Baza

